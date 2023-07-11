О чем не говорит Diablo IV: 7 советов новичкам

Diablo IV — во всех смыслах большая игра. Тонны механик, предметов, билдов, локаций, подземелий… Во всем этом может быть непросто разобраться, т.к. игра не говорит о кое-каких важных моментах прямо. Портал Kotaku рассказал о мелочах, которые полезно знать новичкам.

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Улучшать снаряжение на ранних стадиях игры — это полезно

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Выбор между продажей и прокачкой экипировки не всегда очевиден, но есть хорошие новости: улучшать снаряжение полезно, даже если вы не рассчитываете пользоваться им долго. Бонусы к характеристикам помогут вам чувствовать себя чуть увереннее в сражениях. К тому же, первые уровни улучшения не требуют много ресурсов.

Поиск навыков по ключевым словам

Древо навыков в Diablo IV со стороны может показаться огромным, но, опять же, есть хорошая новость: разработчики предусмотрели возможность поиска способностей по тегам. Например, вам нужны бонусы к специфическим стихиям или прочим типам урона? Выберите соответствующее слово из списка тегов — и игра подсветит связанные с ними навыки. Поиск поможет вам грамотно спланировать свой билд.

Не забывайте про эликсиры

Эликсиры могут обеспечить серьезное преимущество в тяжелых сражениях, в том числе против боссов. Например, эликсиры сопротивления стихиям значительно снижают входящий урон от конкретного элемента: молнии, холода, огня и так далее. Для того, чтобы скрафтить эликсиры, нужно посетить алхимика. Постарайтесь держать в инвентаре небольшой запас разных бутылочек: их максимальное количество составляет всего 33 штуки.

Постарайтесь пройти сюжет в первую очередь

Сюжетная кампания в Diablo IV обставлена в лучших традициях игр Blizzard. Зрелищные ролики, зловещий антагонист, интрига, приключения… Кроме того, за прохождением сюжета заперты эндгейм-активности и высшие уровни сложности, без которых вы вряд ли сможете прокачать по-настоящему мощного персонажа. Но ничего страшного не произойдет, если вы решите не торопиться. Кампания несколько раз подкидывает резкие скачки сложности, поэтому не будет лишним отвлечься на побочные квесты, изучение карты и другие активности, чтобы немного поднабрать в уровне.

Уязвимость и вы

Уязвимость — один из важнейших негативных эффектов в Diablo IV. Персонажи всех классов могут накладывать его на врагов, после чего монстры начинают получать на 20% больше урона. Но важно помнить о том, что монстры тоже могут делать вас уязвимыми: если ваша шкала здоровья выглядит так, будто она «треснула», то будьте осторожны.

Разбирайте ненужные предметы

Не выбрасывайте снаряжение, которое отжило свой срок! Да, его можно продавать, т.к. денег в Diablo IV никогда не бывает слишком много, но вам также понадобятся ресурсы для улучшения других предметов. Поэтому один из эффективных способов почистить инвентарь от мусора — это разобрать старую экипировку на компоненты. Если вы хотите утилизировать какой-либо легендарный предмет, то перед визитом к кузнецу посетите оккультиста и извлеките ценные аспекты.

Если вы нашли какой-то хороший предмет, но он не подходит вашему классу, положите его в хранилище. Может, в будущем вы создадите персонажа подходящего класса — и вас уже будет ждать мощная экипировка.

Сюжетный прогресс на разных персонажах