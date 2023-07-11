О чем не говорит Diablo IV: 7 советов новичкам
Diablo IV — во всех смыслах большая игра. Тонны механик, предметов, билдов, локаций, подземелий… Во всем этом может быть непросто разобраться, т.к. игра не говорит о кое-каких важных моментах прямо. Портал Kotaku рассказал о мелочах, которые полезно знать новичкам.
Улучшать снаряжение на ранних стадиях игры — это полезно
Выбор между продажей и прокачкой экипировки не всегда очевиден, но есть хорошие новости: улучшать снаряжение полезно, даже если вы не рассчитываете пользоваться им долго. Бонусы к характеристикам помогут вам чувствовать себя чуть увереннее в сражениях. К тому же, первые уровни улучшения не требуют много ресурсов.
Поиск навыков по ключевым словам
Древо навыков в Diablo IV со стороны может показаться огромным, но, опять же, есть хорошая новость: разработчики предусмотрели возможность поиска способностей по тегам. Например, вам нужны бонусы к специфическим стихиям или прочим типам урона? Выберите соответствующее слово из списка тегов — и игра подсветит связанные с ними навыки. Поиск поможет вам грамотно спланировать свой билд.
Не забывайте про эликсиры
Эликсиры могут обеспечить серьезное преимущество в тяжелых сражениях, в том числе против боссов. Например, эликсиры сопротивления стихиям значительно снижают входящий урон от конкретного элемента: молнии, холода, огня и так далее. Для того, чтобы скрафтить эликсиры, нужно посетить алхимика. Постарайтесь держать в инвентаре небольшой запас разных бутылочек: их максимальное количество составляет всего 33 штуки.
Постарайтесь пройти сюжет в первую очередь
Сюжетная кампания в Diablo IV обставлена в лучших традициях игр Blizzard. Зрелищные ролики, зловещий антагонист, интрига, приключения… Кроме того, за прохождением сюжета заперты эндгейм-активности и высшие уровни сложности, без которых вы вряд ли сможете прокачать по-настоящему мощного персонажа. Но ничего страшного не произойдет, если вы решите не торопиться. Кампания несколько раз подкидывает резкие скачки сложности, поэтому не будет лишним отвлечься на побочные квесты, изучение карты и другие активности, чтобы немного поднабрать в уровне.
Уязвимость и вы
Уязвимость — один из важнейших негативных эффектов в Diablo IV. Персонажи всех классов могут накладывать его на врагов, после чего монстры начинают получать на 20% больше урона. Но важно помнить о том, что монстры тоже могут делать вас уязвимыми: если ваша шкала здоровья выглядит так, будто она «треснула», то будьте осторожны.
Разбирайте ненужные предметы
Не выбрасывайте снаряжение, которое отжило свой срок! Да, его можно продавать, т.к. денег в Diablo IV никогда не бывает слишком много, но вам также понадобятся ресурсы для улучшения других предметов. Поэтому один из эффективных способов почистить инвентарь от мусора — это разобрать старую экипировку на компоненты. Если вы хотите утилизировать какой-либо легендарный предмет, то перед визитом к кузнецу посетите оккультиста и извлеките ценные аспекты.
Если вы нашли какой-то хороший предмет, но он не подходит вашему классу, положите его в хранилище. Может, в будущем вы создадите персонажа подходящего класса — и вас уже будет ждать мощная экипировка.
Сюжетный прогресс на разных персонажах
После того, как вы пройдете сюжетную кампанию одним героем, игра больше не потребует проходить ее заново на других персонажах. Поэтому если вы поймете, что вам не нравится ваш нынешний класс, не бойтесь попробовать какой-нибудь другой — тратить время на повторение сюжетки не придется.