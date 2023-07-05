В магазинах Европы уже начали падать цены на GeForce RTX 4060
Издание VideoCardz обратило внимание, что у некоторых европейских магазинов упали цены на видеокарту GeForce RTX 4060, релиз которой состоялся меньше недели назад.
Судя по всему, на подобное решение повлиял низкий интерес покупателей к новинке, причём в отдельных случаях цена снизилась на 6% — с 329 евро до 310 евро (и меньше). В первую очередь цены снизили магазины Германии и Франции.
При этом интересно, что падений стоимости не наблюдается в США — цена всё ещё удерживается на уровне 299 долларов. Ранее продажи видеокарты стартовали и в России — по цене от 39650 рублей.
Подобное развитие событий вряд ли удивит фанатов, учитывая разочарование в новинке со стороны СМИ. Сильные и слабые стороны RTX 4060, кстати, уже проанализировали и технические специалисты из Digital Foundry.