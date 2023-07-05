Фанатский аддон к Hollow Knight добавил в игру новых боссов и не только
К Hollow Knight вышел впечатляющий фанатский аддон под названием Pale Court.
Он добавляет в игру много дополнительного контента, включая новых боссов (минимум 5), уникальный саундтрек, новые амулеты, диалоги и арты.
В Pale Court лучше играть тем, кто хорошо знаком с Hollow Knight, так как поединки с новыми противниками получились довольно сложными.
Что касается разработчиков Hollow Knight, то в настоящее время они продолжают трудиться над Hollow Knight: Silksong. Как заявил тестировщик игры, она стоит долгого ожидания.
Не так давно релиз Silksong перенесли с первой половины этого года, что вызвало панику у создателей Blasphemous 2.