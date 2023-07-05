Фанатский аддон к Hollow Knight добавил в игру новых боссов и не только

К Hollow Knight вышел впечатляющий фанатский аддон под названием Pale Court.

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Он добавляет в игру много дополнительного контента, включая новых боссов (минимум 5), уникальный саундтрек, новые амулеты, диалоги и арты.

В Pale Court лучше играть тем, кто хорошо знаком с Hollow Knight, так как поединки с новыми противниками получились довольно сложными.

Что касается разработчиков Hollow Knight, то в настоящее время они продолжают трудиться над Hollow Knight: Silksong. Как заявил тестировщик игры, она стоит долгого ожидания.