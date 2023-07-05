Российская BetBoom Team вышла на чемпионат мира The International 2023 по Dota 2
Российская команда BetBoom Team обеспечила себе прямое приглашение на чемпионат мира The International 2023 по киберспортивной дисциплине Dota 2.
Это произошло после победы в четвертьфинале Bali Major 2023 над европейской пятёркой Tundra Esports. Матч завершился со счётом 2:0 по картам. Решающий сет длился более 100 минут.
Состав BetBoom Team по Dota 2:
- Егор Nightfall Григоренко;
- Даниил gpk Скутин;
- Иван Pure Москаленко;
- Виталий Save Мельник;
- Александр TORONTOTOKYO Хертек;
- Анатолий boolk Иванов (главный тренер).
Наш коллектив наберёт минимум 350 очков по итогам турнира и точно окажется в топ-12 мирового рейтинга текущего сезона, что и даёт прямую путёвку на главный чемпионат года.
Участники The International 2023 по Dota 2:
- Gaimin Gladiators (Европа);
- Team Liquid (Швеция);
- Evil Geniuses (Перу);
- Shopify Rebellion (Северная Америка);
- Tundra Esports (Европа);
- Talon Esports (Таиланд);
- 9Pandas (Россия);
- Team Spirit (Россия);
- BetBoom Team (Россия).
- три команды из топ-12 итогового рейтинга Dota Pro Circuit 2023;
- восемь победителей региональных квалификаций.
На The International 2023 также пробьётся лучшая команда Восточной Европы по результатам отборочных, они пройдут в августе.
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