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Российская BetBoom Team вышла на чемпионат мира The International 2023 по Dota 2

Российская команда BetBoom Team обеспечила себе прямое приглашение на чемпионат мира The International 2023 по киберспортивной дисциплине Dota 2.

Российская BetBoom Team вышла на чемпионат мира The International 2023 по Dota 2
© Чемпионат.com

Это произошло после победы в четвертьфинале Bali Major 2023 над европейской пятёркой Tundra Esports. Матч завершился со счётом 2:0 по картам. Решающий сет длился более 100 минут.

Состав BetBoom Team по Dota 2:

  • Егор Nightfall Григоренко;
  • Даниил gpk Скутин;
  • Иван Pure Москаленко;
  • Виталий Save Мельник;
  • Александр TORONTOTOKYO Хертек;
  • Анатолий boolk Иванов (главный тренер).

Наш коллектив наберёт минимум 350 очков по итогам турнира и точно окажется в топ-12 мирового рейтинга текущего сезона, что и даёт прямую путёвку на главный чемпионат года.

Участники The International 2023 по Dota 2:

  • Gaimin Gladiators (Европа);
  • Team Liquid (Швеция);
  • Evil Geniuses (Перу);
  • Shopify Rebellion (Северная Америка);
  • Tundra Esports (Европа);
  • Talon Esports (Таиланд);
  • 9Pandas (Россия);
  • Team Spirit (Россия);
  • BetBoom Team (Россия).
  • три команды из топ-12 итогового рейтинга Dota Pro Circuit 2023;
  • восемь победителей региональных квалификаций.

На The International 2023 также пробьётся лучшая команда Восточной Европы по результатам отборочных, они пройдут в августе.

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