Российская BetBoom Team вышла на чемпионат мира The International 2023 по Dota 2

Российская команда BetBoom Team обеспечила себе прямое приглашение на чемпионат мира The International 2023 по киберспортивной дисциплине Dota 2.

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Это произошло после победы в четвертьфинале Bali Major 2023 над европейской пятёркой Tundra Esports. Матч завершился со счётом 2:0 по картам. Решающий сет длился более 100 минут.

Состав BetBoom Team по Dota 2:

Егор Nightfall Григоренко;

Даниил gpk Скутин;

Иван Pure Москаленко;

Виталий Save Мельник;

Александр TORONTOTOKYO Хертек;

Анатолий boolk Иванов (главный тренер).

Наш коллектив наберёт минимум 350 очков по итогам турнира и точно окажется в топ-12 мирового рейтинга текущего сезона, что и даёт прямую путёвку на главный чемпионат года.

Участники The International 2023 по Dota 2:

Gaimin Gladiators (Европа);

Team Liquid (Швеция);

Evil Geniuses (Перу);

Shopify Rebellion (Северная Америка);

Tundra Esports (Европа);

Talon Esports (Таиланд);

9Pandas (Россия);

Team Spirit (Россия);

BetBoom Team (Россия).

три команды из топ-12 итогового рейтинга Dota Pro Circuit 2023;

восемь победителей региональных квалификаций.