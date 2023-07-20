Во что можно поиграть в ожидании Starfield?

Релиз Starfield уже не за горами, но до выхода следующего блокбастера Bethesda Softworks все еще достаточно времени. Если вы отчаянно не знаете, во что бы такое поиграть, и душа просит космических приключений, то мы составили подборку отличных игр про космос.

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The Outer Worlds

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The Outer Worlds — духовная наследница Fallout: New Vegas от Obsidian Entertainment. Причем «наследница» в прямом смысле слова, ведь над игрой во многом работали те же самые люди. Для некоторых геймеров этой рекомендации уже достаточно, однако The Outer Worlds наверняка понравится и тем, кто не слишком знаком со студией. Отчасти она напоминает «Рика и Морти», отчасти — гораздо более серьезную сатиру на корпоратизацию освоения космоса. Хотя и без поисков глубинного смысла игра запросто развлечет отлично написанными диалогами, обширными механиками прокачки и причудливыми мирами.

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No Man’s Sky

Еще не так давно No Man’s Sky считалась главным разочарованием десятилетия: студия Hello Games пообещала игрокам целую вселенную контента, но на релизе выдала едва работающий огрызок изначальной идеи. К счастью, разработчики не сдались — они продолжили выпускать патчи и бесплатные (причем большие) контентные обновления. И сейчас No Man’s Sky не стыдно назвать одним из лучших космических симуляторов на рынке. Если вам хочется пуститься в поиски неизведанных планет и бороздить космос, не слишком перегружая себя тоннами механик, то No Man’s Sky — идеальная игра для вечерней релаксации.

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Starsector

Starsector — игра немного другого толка. Если The Outer Worlds и No Man’s Sky отдаленно напоминают Starfield, то Starsector гораздо ближе к «Космическим рейнджерам». Иными словами, да, это космическая песочница, где игрок сам выбирает свой путь и строит карьеру пирата, торговца, колонизатора, контрабандиста — кого угодно. И если вы любите подобные песочницы, то ни в коем случае не проходите мимо Starsector.

Steam

Outer Wilds

Outer Wilds — игра-впечатление; о ней желательно ничего не читать и не смотреть перед тем, как начинать прохождение. Игрок в роли юного астронавта отправляется в путешествие по маленькой солнечной системе, чтобы посетить все планеты и проверить, как дела у скаутов, которые разбили в каждом мире наблюдательный пост… Но, конечно же, все идет не по плану. И кроме этой сюжетной завязки мы не будем больше ничего рассказывать, чтобы не испортить вам сюрприз. Скажем только, что, если вы любите головоломки и игры, которые действительно заставляют напрячь голову, Outer Wilds не разочарует.

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Elite Dangerous

Наконец, Elite Dangerous — космический симулятор высшего эшелона. Дорогой, красивый, реалистичный и полный контента. События Elite Dangerous проходят в виртуальной реплике нашей реальной галактики, и за годы после релиза игроки изучили лишь сотую часть всех планет. Если вы любите жесткую научную фантастику и стильные корабли, а также не против много времени заниматься рутиной, вроде транспортных рейсов и добычи руды в астероидах, то Elite Dangerous может затянуть вас надолго.