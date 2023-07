Во что можно поиграть в ожидании Starfield?

The Outer Worlds

The Outer Worlds — духовная наследница Fallout: New Vegas от Obsidian Entertainment. Причем «наследница» в прямом смысле слова, ведь над игрой во многом работали те же самые люди. Для некоторых геймеров этой рекомендации уже достаточно, однако The Outer Worlds наверняка понравится и тем, кто не слишком знаком со студией. Отчасти она напоминает «Рика и Морти», отчасти — гораздо более серьезную сатиру на корпоратизацию освоения космоса. Хотя и без поисков глубинного смысла игра запросто развлечет отлично написанными диалогами, обширными механиками прокачки и причудливыми мирами.

No Man’s Sky

Еще не так давно No Man’s Sky считалась главным разочарованием десятилетия: студия Hello Games пообещала игрокам целую вселенную контента, но на релизе выдала едва работающий огрызок изначальной идеи. К счастью, разработчики не сдались — они продолжили выпускать патчи и бесплатные (причем большие) контентные обновления. И сейчас No Man’s Sky не стыдно назвать одним из лучших космических симуляторов на рынке. Если вам хочется пуститься в поиски неизведанных планет и бороздить космос, не слишком перегружая себя тоннами механик, то No Man’s Sky — идеальная игра для вечерней релаксации.