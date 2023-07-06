После Resident Evil 4 появятся ремейки других игр в серии

Японская игровая компания Capcom не намерена переставать делать ремейки старых игр в серии Resident Evil после успеха обновленной версии Resident Evil 4. Об этом сообщает издание GamesRadar, ссылаясь на отчет Capcom перед акционерами.

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В документе компания указала, что не исключает появление новых ремейков Resident Evil. В первую очередь планы Capcom распространяются на спин-оффы серии вроде Resident Evil: Code Veronica и Resident Evil: Revelations. Об этом разработчики сообщили, отвечая на вопрос инвестора о том, будут ли они делать «высококачественные ремейки только номерных частей Resident Evil».