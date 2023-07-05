К моду Fallout 4 New Vegas выпустили свежий ролик с геймплеем и оружием

Команда мода Fallout 4 New Vegas выпустила свежий геймплейный ролик, посвящённый оружию: винтовке с подзарядкой (Recharger Rifle), пистолету с подзарядкой (Recharger Pistol) и микроядерному гипераппарату «Альфа» (MF Hyperbreeder Alpha). Набор этого оружия также стал доступен для Fallout 4.

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У Fallout 4 New Vegas до сих пор нет даты выхода. Напомним, что это неофициальный ремейк культовой Fallout: New Vegas на движке Fallout 4 со всем оригинальным контентом и дополнительными элементами игрового процесса.