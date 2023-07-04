В Red Dead Redemption 2 обнаружили тайную комнату с заначкой — ее искали 5 лет

Red Dead Redemption 2 продолжает удивлять игроков. Так, на свиноферме Абердинов геймеры обнаружили тайную комнату с заначкой, о которой раньше никто не знал. Попасть в нужное помещение можно через окно. Если выстрелить в раму по центру, то она сломается и откроет путь. Внутри игрока ждет ящик с любопытной суммой — $ 71, 71. Комнату нужно проверить сразу же после столкновения с семьей, иначе она станет недоступна. Учитывая условие, о тайнике с деньгами могли знать лишь единицы игроков. Ранее стало известно , что оригинальная Red Dead Redemption может получить ремейк с графикой на уровне Red Dead Redemption 2. Заглавное фото: Red Dead Redemption 2