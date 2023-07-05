На MacBook протестировали популярные игры для Windows

Специалист Digital Foundry Оливер Маккензи протестировал производительность ряда популярных игр для Windows, запущенных на MacBook при помощи утилиты Game Porting Tool, и высоко оценил результат. Подробно о своих впечатления журналист рассказал в большом материале на сайте издание Eurogamer.

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В качестве устройства, на котором тестировались игры, был выбран MacBook Pro 2021 года на базе процессора M1 Max. Для эксперимента он установил на ноутбук бета-версию macOS Sonoma, в которой появилась программа Game Porting Tool. Game Porting Tool позволяет запускать на Mac игры, выпущенные для Windows, почти так же, как и программы для macOS. При помощи Game Porting Tool Маккензи смог запустить клиент Steam и уже из него установить необходимые для эксперимента игры.

Ремейк Dead Space на MacBook запустился со «средними» настройками графики при разрешении 1440р и с плавающим фреймрейтом от 30 до 60 FPS. По словам Маккензи, ремейк играется ровно так же, как и на ПК с Windows, без каких-либо особенных багов или артефактов.

Gotham Knights при том же разрешении выдавала от 30 до 50 FPS. Самые сильные просадки фреймрейта наблюдались на открытых локациях. Журналист назвал это проблемой игры, которая также характерна и для Windows.

С Hogwarts Legacy ситуация обстоит хуже. При 1440р и «средних» настройках графики игра работала при частоте кадров не больше 20 FPS. Изменение графических настроек не позволило добиться комфортной для прохождения производительности.

Cyberpunk 2077 стала еще одной игрой, которая приятно удивила специалиста Digital Foundry. Польский долгострой работает на MacBook со стабильными 30-40 FPS даже во время езды по Найт-Сити. Впрочем, разрешение при этом составляет только 1080р.