Как найти уникальные предметы в Diablo IV

Уникальные предметы в Diablo IV — одни из самых мощных во всей игре. Предметы для специфических классов совершенствуют их способности, тогда как уникальное снаряжение, доступное всем, обеспечивает мощные дополнительные эффекты. Портал PC Gamer рассказал, как найти уникальные предметы — и чем они отличаются от супер-уникальных.

© Blizzard Entertainment

Как найти уникальные предметы

Уникальные предметы попадают в пул потенциальной добычи на уровнях мира «Кошмар» и «Истязание». Они встречаются в подземельях, в награду за прохождение событий и в редких сундуках; чуть чаще — в кошмарных подземельях и в награду за убийство мировых боссов на «Истязании».

Если вы твердо намерены заняться поиском уникальных предметов, то советуем переключиться на уровень «Истязание». Старинные уникальные предметы, выпадающие на «Истязании», будут мощнее священных, которые можно получить на «Кошмаре». Иногда уникальные предметы выступают фиксированным наградами за прохождение кошмарных подземелий, поэтому не игнорируйте их, если вы хотите раздобыть всю уникальную экипировку для своего класса.

Супер-уникальные предметы

Хотя они все еще подпадают под категорию «уникальных», в Diablo IV также существуют шесть супер-уникальных предметов — шанс на их выпадение невероятно мал. Настолько мал, что ими владеют единицы из миллионов, купивших игру. Каждый подобный предмет имеет силу 820 и доступен любому классу: бонусы к характеристикам зависят от того, на каком уровне выпадет предмет.

Согласно Blizzard, супер-уникальные предметы могут попасться везде, где выпадают обычные уникальные предметы. Они также выпадают из противников 85 уровня и выше. Список супер-уникального снаряжения приводим ниже.