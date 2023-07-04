В Fortnite проходят летние каникулы с заданиями и наградами до 18 июля

Авторы Fortnite продолжают радовать игроков новыми обновлениями. Недавно в игре появились Цири и Йеннифэр из «Ведьмака», а сегодня игрокам стало доступно событие «Летние каникулы». В честь этого поделились и свежим трейлером.

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Событие проходит до 18 июля включительно. Игрокам предлагается выполнять индивидуальные задания и получать опыт, а также различные награды. Среди них выделяют, например, кирку «Ударный артефакт» и украшение на спину «Боевые пальмы».

А с 6 июля обладатели боевого пропуска третьего сезона четвёртой главы смогут получить экипировку Тропического Мяускула. Впервые о персонаже удалось узнать из майской утечки.