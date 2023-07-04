Авторы Honkai: Star Rail представили нового персонажа

Студия HoYoverse анонсировала нового играбельного персонажа для своей игры Honkai: Star Rail — его зовут Пожиратель Луны.

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Судя по внешности, это не совершенно новый герой, а другая версия Дань Хэна, которого сейчас можно получить бесплатно.

В отличие от оригинала, Пожиратель Луны имеет редкость пять звёзд, а также другой тип урона (мнимый вместо ветряного) и путь (Разрушение вместо Охоты).

Пока непонятно, сможет ли персонаж менять свои способности по ходу игры, или же двух юношей получится использовать отдельно — так HoYoverse уже делали в Honkai Impact 3rd, где было несколько личностей одного и того же героя, различающихся геймплейно.