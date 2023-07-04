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Сценарист Dragon Age: всего четыре романа в Starfield — это хорошая новость

После большой презентации космической ролевой игры Starfield в июне разработчики заявили, что в проекте будет всего четыре романтических линии. Это значит, что игроки смогут завести роман всего лишь с четырьмя персонажами, что тут же раскритиковали геймеры. По их мнению, это очень небольшая цифра для гигантской RPG.

Сценарист Dragon Age оценил то, что в Starfield всего четыре романа
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Бывший сценарист серии Dragon Age Дэвид Гейдер же напротив считает, что это хорошая новость. По его мнению, это сигнализирует о том, что в Bethesda решили сосредоточиться на качестве романтических линий, а не на их количестве.

Я бы сказал, что это хорошая новость, которая говорит о том, что у Bethesda в приоритете было качество, а не количество — по крайней мере, в отношении сюжета. Если только их значимые романтические арки не напоминают работу какой-нибудь нейросети, потому что в таком случае… фу.

При этом Гейдер согласился, что в прошлых играх Bethesda романы были написаны так, будто ими занимался искусственный интеллект. По его мнению, люди будут проявлять и к другим механикам Starfield схожий скептицизм из-за невероятного масштаба проекта.

Релиз Starfield, большой космической RPG от Bethesda, состоится 6 сентября на ПК, Xbox Series и в Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать играть уже 1 сентября.

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