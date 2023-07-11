5 лучших инди-игр на Nintendo Switch

Nintendo Switch может похвастать солидной библиотекой крупных эксклюзивов от студий Nintendo, но главный прорыв платформы в том, что она стала вторым домом для бесчисленного множества инди-игр. И мы решили рассказать о пяти лучших.

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Hades

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Студия Supergiant Games — одна из самых «оскароносных» среди независимых. В портфолио команды нет ни одного плохого (или даже «средненького») проекта, и Hades, пожалуй, можно назвать их лучшей работой. Она потрясающе сочетает элементы roguelike, интересное повествование и традиционное для студии внимание к деталям. В Hades главному герою, принцу загробного мира Загрею, предстоит сбежать из преисподней, отыскать свою мать Персефону и одолеть отца — самого Аида. Но по пути он также узнает много других героев из греческих мифов: от пантеона богов Олимпа до Сизифа, лодочника Харона, Орфея, Эвридики и многих других.

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OlliOlli World

Серия OlliOlli пользовалась большой популярностью среди поклонников хардкорных платформеров, которые не прощают игрокам ни единой ошибки, однако World пошла в ином направлении. Менее требовательные уровни, более расслабленное настроение, визуальный стиль в духе мультфильма Adventure Time, lo-fi хип-хоп на фоне… Словом, если вы любите абсурдный юмор, скейтборды и неглупые платформеры, то OlliOlli World — идеальная игра для портативной консоли.

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Slay the Spire

Slay the Spire раз и навсегда перевернула мир карточных roguelike. Скептики могут возразить, дескать, игра не сделала ничего нового, но разработчики и не ставили перед собой такой цели. Они просто взяли все, чем хороши ККИ и roguelike, и грамотно соединили лучшие элементы обоих жанров. Slay the Spire — чертовски захватывающая, глубокая, разнообразная игра, которая даже спустя годы после релиза пользуется огромной популярностью. Кроме того, она шикарно подходит для Nintendo Switch. Сыграть забег-другой в общественном транспорте — святое дело.

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Spelunky 2

Spelunky 2 со стороны выглядит как совершенно безобидный платформер про храброго маленького археолога, но внешность бывает обманчива. На самом же деле, Spelunky 2 — одна из самых сложных игр современности, на чьем фоне даже серия Dark Souls смотрится детской забавой. Причем сложность кроется не только в механиках, но и в головокружительном количестве секретов, потайных уровней и прочих мелочей, которые тщательно спрятаны от любопытных глаз. Пройти Spelunky 2 по силам не каждому геймеру, но сам процесс стоит того, если вы хотите бросить себе вызов.

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Stardew Valley

Да, Stardew Valley и так все знают. Да, о ней говорят из каждого ящика и постоянно рекомендуют по каждому поводу. И тем не менее, ее нельзя не упомянуть, если речь идет об инди-играх на Nintendo Switch. Изначально Stardew Valley вышла на ПК, но, опять же, на портативной консоли игра смотрится как родная. На Switch вы можете взять свою маленькую ферму и виртуальную жизнь с собой куда угодно, чтобы в любой подходящий момент отвлечься на грядки, рыбалку, садовничество и другие радости.