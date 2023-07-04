Atlus показала свежий геймплейный трейлер ремейка Persona 3

Atlus представила свежий геймплейный трейлер Persona 3 Reload и новые арты нескольких персонажей, которые можно увидеть ниже.

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Ремейк Shin Megami Tensei: Persona 3 готовится к релизу в начале 2024 года на PC, PlayStation и Xbox. Игра буде будет доступна и в Xbox Game Pass.

Кстати, судя по всему, для Persona 3 Reload готовят официальную русскую локализацию.

Sega

Sega

Sega

А ещё Atlus показала свежий ролик по Persona 5 Tactica, которая, напомним, является тактическим спин-оффом Persona 5 Royal. Видео посвятили персонажам игры.