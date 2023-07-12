5 лучших эмуляторов старых консолей на Android
Мощные смартфоны хороши тем, что, при желании, из них получаются неплохие игровые консоли — стоит лишь загрузить на устройство хороший эмулятор. Если вы в настроении поиграть во что-нибудь ностальгическое, портал androidpolice.com подготовил список лучших эмуляторов на Android.
PPSSPP
PlayStation Portable прожила недолго, но оставила после себя занятную библиотеку эксклюзивных тайтлов. PPSSPP практически безупречно передает опыт от игры на PSP: она ведь изначально и была портативной консолью. Программа отлично справляется с рендером графики и предоставляет широкий спектр настроек, но имейте ввиду, что многие игры для PSP задействовали боковые кнопки консоли. На сенсорном экране к виртуальным «кнопкам» порой нужно тянуться указательными пальцами обеих рук.
Dolphin
Самый продвинутый эмулятор GameCube и Wii на мобильных платформах. Dolphin превосходно восстанавливает интерфейсы обеих платформ; некоторые игры слегка страдают от маленького экрана, но не всегда. Недостаток приложения лишь в том, что, на смартфонах, библиотека игр ограничена проектами, которые не задействуют motion-управление — Dolphin его не поддерживает. Если вас это не смущает, то лучшего эмулятора не найти.
ePSXe
ePSXe — популярное приложение для эмуляции игр PlayStation 1. Оно имеет высокую совместимость, хорошую производительность и качественный звук. ePSXe поддерживает как управление через сенсорный экран, так и подключение внешних контроллеров. HD-графика, чит-коды и кастомные сохранения также поддерживаются. Но заранее предупредим, что образы игр и BIOS платформы вам предстоит найти своими руками — без них ePSXe не будет работать.
RetroArch
RetroArch позиционируется разработчиками как «универсальный хаб» для поклонников эмуляции. Оно предлагает пользователям загрузить т.н. «ядра» — уже существующие приложения-эмуляторы, которые интегрируются в состав RetroArch. Сама по себе эмуляция игр работает без каких-либо нареканий, но предупреждаем, что это приложение скорее для опытных пользователей — иначе вам будет тяжело разобраться в мириадах различных настроек и параметров.
NES.emu
NES.emu — платный эмулятор, но он стоит своих денег. Приложение на базе FCEUX выступает, пожалуй, одним из самых простых и приятных эмуляторов NES. Аккуратный интерфейс, понятное обучение, минимум возни в настройках для оптимальной работы. NES.emu обеспечивает низкую аудиовизуальную задержку и поддерживает сохранения, кооперативный режим на четырех игроков, ввод чит-кодов и многое другое. Да, в том числе световые пистолеты для Duck Hunt.