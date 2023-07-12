5 лучших эмуляторов старых консолей на Android

Мощные смартфоны хороши тем, что, при желании, из них получаются неплохие игровые консоли — стоит лишь загрузить на устройство хороший эмулятор. Если вы в настроении поиграть во что-нибудь ностальгическое, портал androidpolice.com подготовил список лучших эмуляторов на Android.

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PPSSPP

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PlayStation Portable прожила недолго, но оставила после себя занятную библиотеку эксклюзивных тайтлов. PPSSPP практически безупречно передает опыт от игры на PSP: она ведь изначально и была портативной консолью. Программа отлично справляется с рендером графики и предоставляет широкий спектр настроек, но имейте ввиду, что многие игры для PSP задействовали боковые кнопки консоли. На сенсорном экране к виртуальным «кнопкам» порой нужно тянуться указательными пальцами обеих рук.

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Dolphin

Самый продвинутый эмулятор GameCube и Wii на мобильных платформах. Dolphin превосходно восстанавливает интерфейсы обеих платформ; некоторые игры слегка страдают от маленького экрана, но не всегда. Недостаток приложения лишь в том, что, на смартфонах, библиотека игр ограничена проектами, которые не задействуют motion-управление — Dolphin его не поддерживает. Если вас это не смущает, то лучшего эмулятора не найти.

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ePSXe

ePSXe — популярное приложение для эмуляции игр PlayStation 1. Оно имеет высокую совместимость, хорошую производительность и качественный звук. ePSXe поддерживает как управление через сенсорный экран, так и подключение внешних контроллеров. HD-графика, чит-коды и кастомные сохранения также поддерживаются. Но заранее предупредим, что образы игр и BIOS платформы вам предстоит найти своими руками — без них ePSXe не будет работать.

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RetroArch

RetroArch позиционируется разработчиками как «универсальный хаб» для поклонников эмуляции. Оно предлагает пользователям загрузить т.н. «ядра» — уже существующие приложения-эмуляторы, которые интегрируются в состав RetroArch. Сама по себе эмуляция игр работает без каких-либо нареканий, но предупреждаем, что это приложение скорее для опытных пользователей — иначе вам будет тяжело разобраться в мириадах различных настроек и параметров.

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NES.emu

NES.emu — платный эмулятор, но он стоит своих денег. Приложение на базе FCEUX выступает, пожалуй, одним из самых простых и приятных эмуляторов NES. Аккуратный интерфейс, понятное обучение, минимум возни в настройках для оптимальной работы. NES.emu обеспечивает низкую аудиовизуальную задержку и поддерживает сохранения, кооперативный режим на четырех игроков, ввод чит-кодов и многое другое. Да, в том числе световые пистолеты для Duck Hunt.