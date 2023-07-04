Создатели российских игр «Периметр» и «Вангеры» основали новую организацию

Бывшие сотрудники российской студии К-Д Лаб, известной по играм Периметр и Вангеры, объявили о создании новой организации, которая получила название Ассоциация К-Д Лаб.

Главная цель Ассоциации К-Д Лаб заключается в том, чтобы помогать сообществу с официальным переизданием и развитием игр оригинальной студии. Кроме того, команда планирует помогать молодым разработчикам и делиться с ними своим опытом.