Sony могла вести переговоры об эксклюзивных корейских играх для PlayStation

Некоторые СМИ сообщили о том, что Sony связывалась с крупными корейскими разработчиками для переговоров об эксклюзивных играх для PlayStation.

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В списке контактов упоминаются создатели Black Desert из Pearl Abyss, Lies of P из Neowiz, серии Summoners War из Com2us, а также Lineage 2 из NCSoft.

Кроме того, напомним, что у Sony уже есть договорённость с Shift Up по поводу Stellar Blade, которая должна выйти на PS5. В роли издателя игры выступает сама SIE.