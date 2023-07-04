Sony могла вести переговоры об эксклюзивных корейских играх для PlayStation
Некоторые СМИ сообщили о том, что Sony связывалась с крупными корейскими разработчиками для переговоров об эксклюзивных играх для PlayStation.
В списке контактов упоминаются создатели Black Desert из Pearl Abyss, Lies of P из Neowiz, серии Summoners War из Com2us, а также Lineage 2 из NCSoft.
Кроме того, напомним, что у Sony уже есть договорённость с Shift Up по поводу Stellar Blade, которая должна выйти на PS5. В роли издателя игры выступает сама SIE.
Сообщается, что сотрудничество с корейскими разработчиками якобы может стать «ответом» Sony на сделку Microsoft и Activision Blizzard. Последнюю, кстати, ранее одобрили в Южной Африке.