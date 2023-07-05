Впервые в истории четыре СНГ-команды сыграют на The International по Dota 2

После выхода BetBoom Team на чемпионат мира The International 2023 количество русскоязычных команд, которые выступят на главном турнире по Dota 2 , увеличилось до четырёх.

Помимо BetBoom, прямые инвайты на TI12 получили российские составы Team Spirit и 9Pandas. Ещё одна команда из Восточной Европы выйдет на «Инт» в августе — она определится по результатам региональной квалификации.

Четыре СНГ-команды сыграют в групповой стадии The International впервые в истории. Ранее лучшим результатом для нашего региона был 2015 год — на TI5 выступали NAVI, Virtus.pro и Team Empire, а также Vega Squadron (она не смогла пройти стадию уайлд-кард, которую обычно не считают частью первенства мира по Dota 2).