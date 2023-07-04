Тестировщиков новой польской игры будут кормить пиццей

Студия 11 bit, известная по играм Frostpunk и This War of Mine, в ходе закрытого бета-тестирования своего нового проекта под названием The Alters накормит участников пиццей. Об этом сообщает портал DTF.

© 11 bit studios/YouTube

Отмечается, что тестирование The Alters должно пройти в офисе студии в Варшаве. Участие в нем смогут принять обычные игроки, которые заполнят специальную форму. Студия предоставит им напитки, пиццу и 188 злотых (около 4 тыс. руб.) в качестве компенсации. Количество мест для тестировщиков не раскрывается.

Дата выхода The Alters пока не объявлена, однако проведение тестирования может указывать на финальную стадию разработки.

Игра расскажет про Яна Дольски, простого рабочего, который оказывается на необитаемой планете. Чтобы выжить и вернуться домой, он создает альтернативные версии себя, которые становятся отдельными личностями.