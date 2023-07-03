Разработчики Just Cause отказались от мобильной версии игры
Компания Square Enix в соцсетях объявила об отмене мобильного экшен-шутера Just Cause Mobile, анонсированного в 2020 году на The Game Awards.
Причина, по которой игра была отменена еще до официального выхода, не сообщается. Just Cause Mobile планировалось выпустить по условно-бесплатной модели для платформ Android и iOS. Разработчики также заявляют, что проект удалят из цифровых магазинов, а сайт и социальные сети игры будут закрыты.
Just Cause Mobile представляла собой мобильную адаптацию популярной серии Just Cause, в которой игрокам обещали сюжетную кампанию, многопользовательский режим на 30 участников и кооператив на четырех.
В начале 2021 года игра прошла тестирование в некоторых азиатских странах, но так и не вышла на глобальном рынке. Разработчики оправдывали затянувшийся релиз пандемией и желанием выпустить достойный продукт.
Зимой 2023 года другая компания, Electronic Arts, объявила о закрытии мобильной версии соревновательного шутера Apex Legends в связи с несоответствием требованиям игроков, а также отменила разработку Battlefield Mobile и расформировала отвечающую за не студию.