Разработчики Just Cause отказались от мобильной версии игры

Компания Square Enix в соцсетях объявила об отмене мобильного экшен-шутера Just Cause Mobile, анонсированного в 2020 году на The Game Awards.

Причина, по которой игра была отменена еще до официального выхода, не сообщается. Just Cause Mobile планировалось выпустить по условно-бесплатной модели для платформ Android и iOS. Разработчики также заявляют, что проект удалят из цифровых магазинов, а сайт и социальные сети игры будут закрыты.

Just Cause Mobile представляла собой мобильную адаптацию популярной серии Just Cause, в которой игрокам обещали сюжетную кампанию, многопользовательский режим на 30 участников и кооператив на четырех.