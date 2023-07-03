Авторы популярного эмулятора PS3 начали работу над эмулятором PS4

Команда разработчиков популярного эмулятора PlayStation 3 — RPCS3 — объявила о старте работы над полноценным эмулятором PlayStation 4. Он получил название RPCSX.

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Сейчас его разрабатывают только для Linux, однако в дальнейшем его наверняка портируют и на современные версии Windows. На данный момент RPCSX находится на очень ранней стадии разработки: программисты знакомятся с нюансами архитектуры PS4 и готовятся войти в активную фазу производства.