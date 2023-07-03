AMD подарит космическую Starfield покупателям процессоров Ryzen 7000

Ритейлер Newegg поделился деталями новой акции, которая пройдёт как минимум в магазинах компании. Покупатели процессоров серии Ryzen 7000 получат в подарок стандартное издание Starfield — космической ролевой игры от авторов «Скайрима» и Fallout 4.

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Судя по информации Newegg, предложение распространяется на чипы от Ryzen 5 7600 и более дорогие. Bethesda и AMD пока не объявляли о старте акции, поэтому точные условия и сроки проведения пока неизвестны.