Неанонсированный проект авторов Lichtspeer издаст компания Team17

Team17 объявила о сотрудничестве с польской студией Lichthund. Её результатом станет выход новой, пока что не анонсированной игры. Заявлено, что новый проект будет оригинальной интеллектуальной собственностью, и он будет соответствовать духу наследия обеих компаний.

© Скриншот

Дебютной игрой студии Lichthund стал аркадный боевик Lichtspeer, который вышел в 206 году на РС и PlayStation 4. Игра, в которой мы пробираемся через футуристический мир при помощи лучевого копья, получила положительные отзывы и была переиздана под названием Lichtspeer: Double Speer Edition в том числе на PlayStation Vita и Nintendo Switch.