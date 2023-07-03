Неанонсированный проект авторов Lichtspeer издаст компания Team17
Team17 объявила о сотрудничестве с польской студией Lichthund. Её результатом станет выход новой, пока что не анонсированной игры. Заявлено, что новый проект будет оригинальной интеллектуальной собственностью, и он будет соответствовать духу наследия обеих компаний.
Дебютной игрой студии Lichthund стал аркадный боевик Lichtspeer, который вышел в 206 году на РС и PlayStation 4. Игра, в которой мы пробираемся через футуристический мир при помощи лучевого копья, получила положительные отзывы и была переиздана под названием Lichtspeer: Double Speer Edition в том числе на PlayStation Vita и Nintendo Switch.
Пока что не известны никакие подробности о том, над каким проектом работают авторы Lichtspeer, но разработчики заверили, что вложили свои сердца и души в процесс разработки. А сотрудничество с Team17 позволит поднять планку производственной ценности и создать захватывающее приключение для игроков.