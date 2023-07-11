Старинные предметы в Diablo IV: что это такое и как их найти

Старинные предметы — самая мощная категория экипировки в Diablo IV и один из самых желанных призов при зачистке подземелий. Портал PC Gamer рассказал, как их найти и чем они отличаются от других предметов.

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Как найти старинные предметы

Старинные предметы выпадают из противников только на высшем (IV) уровне мира — «Истязании». Для того, чтобы открыть его, вам нужно прокачаться до 50 уровня и пройти сюжетное подземелье в соборе Киовошада: после этого вы сможете повысить уровень мира до «Кошмара». Переключившись на «Кошмар», вам предстоит завершить еще одно подземелье в Сухих степях — оно рассчитано на 70 уровень. Если ваш уровень ниже, то прохождение будет достаточно сложным.

Пройдя подземелье в Сухих степях, возвращайтесь к статуе уровня мира в Киовошаде и переключите «Кошмар» на «Истязание». На этом уровне мира в пул потенциальной добычи попадут старинные предметы. Они могут выпасть везде: из сундуков, в награду за события, в подземельях, из элитных монстров и так далее. Старинные предметы также появятся в ассортименте торговца диковинками, где их можно приобрести за оболы.

Но имейте в виду, что, если вы переключитесь на уровень мира «Истязание» до 70 уровня, битвы с элитными противниками и события будут весьма сложными.

Что такое старинные предметы

Старинные предметы — это аффикс, который применяется к обычному снаряжению любой степени редкости. Например, вы можете найти старинный редкий амулет или старинный уникальный шлем. Разница лишь в том, что старинное снаряжение предлагает лучшие характеристики, чем священное, и имеет больший показатель силы.