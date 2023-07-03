Слияние Microsoft и Activision Blizzard было одобрено Южной Африкой

Арбитражный суд Южной Африки по вопросам конкуренции заявил, что он «безоговорочно одобрил» сделку Microsoft и Activision Blizzard. Мотивы решения регулирующего органа ЮАР будут обнародованы в надлежащее время.

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Предлагаемое приобретение получило одобрение почти от 40 мировых регулирующих органов. В мае Европейская комиссия и регулятор конкуренции Китая одобрили сделку, в результате которой Microsoft хочет получить право собственности на популярные игровые франшизы, включая Call of Duty и World of Warcraft.

Однако Великобритания и США по-прежнему остаются камнем преткновения для Microsoft. В апреле Британское управление по конкуренции и рынку (CMA) заявило, что препятствует сделке стоимостью 69 миллиардов долларов из-за опасений по поводу ее влияния на зарождающийся рынок облачных игр.