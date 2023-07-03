Valve рассказала о правилах выпуска нейросетевых игр в Steam

Мы продолжаем изучать ИИ, способы его использования в разработке игр и то, как учитывать его в нашем процессе рассмотрения игр, представленных для распространения в Steam. Наша приоритетная задача — обеспечивать релиз как можно большего числа игр. Внедрение ИИ иногда усложняет доказательство наличия у разработчика достаточных прав на использование ИИ для создания ассетов, включая изображения, текст и музыку. В частности, существует некоторая правовая неопределённость в отношении данных, используемых для обучения моделей ИИ. Разработчик обязан убедиться, что у него есть соответствующие права на выпуск своей игры в Steam.