Во что поиграть на iPhone: пять лучших игр в открытом мире

Игры в открытом мире — одна из самых популярных ниш в крупной игровой индустрии. Однако они также весьма популярны и на мобильных платформах: мы собрали список из пяти отличных открытых миров, которые можно оценить на iOS.

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Don’t Starve: Pocket Edition

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Don’t Starve — занятный взгляд на песочницы-выживалки через призму мультяшной готики в стиле Тима Бертона. Игроку предстоит примерить на себя роль безумного ученого, который оказался в странном мире, населенном антропоморфными свиньями, моржами и другими диковинными созданиями. Прежде чем приниматься за поиски пути домой, герою нужно выжить — но это не так-то просто, когда каждая ночь таит множество опасностей.

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The Pathless

The Pathless — необычное мистическое приключение, которое ставит на первый план динамику передвижения, скорость и платформинг. Храбрая охотница пребывает на одинокий остров, чтобы найти древних духов-хранителей и помочь им вернуть свет в мир. В The Pathless, по сути, нет сражений: это игра про ощущение ветра в волосах, длинные пробежки по завораживающим пейзажам и пьянящее чувство скорости.

Steam

Genshin Impact

Само собой, если речь заходит об играх в открытом мире, то Genshin Impact нельзя обойти стороной. Тейват — огромный сеттинг даже по меркам «полноценных» компьютерных игр; он таит множество секретов, сюрпризов и открытий. И сюжет Genshin Impact проведет игрока по каждому уголку мира: они вдохновлены разными культурами и предлагают собственные сюжетные ветки, которых хватит на десятки часов прохождения.

HoYoverse

Sky: Children of the Light

Медитативное приключение от создателей Journey. Одно упоминание студии thatgamecompany и Дженовы Чена уже способно послужить неплохой рекомендацией, но Sky: Children of the Light понравится не только поклонникам прошлых работ компании. Она предлагает путешествие по красивым мирам в поисках потерянных звезд, несложные головоломки, прекрасную музыку и расслабляющую атмосферу. Не каждый открытый мир посвящен прокачке и закрытию бесконечных «вопросиков» на карте — Children of the Light совсем про другое.

Steam

Minecraft

Разработчики игр в открытом мире часто хвалятся площадью своих детищ в квадратных километрах, количеством заданий и головокружительной длиной прохождения, но немногие подобные проекты можно назвать по-настоящему бесконечными. Minecraft же не перестает удивлять годами. Практически каждый геймер хоть раз играл в нее, и практически каждый — по своим причинам. Кому-то нравится строить базы вместе с друзьями, другие ищут запоминающиеся пейзажи в процедурно-генерируемых мирах, третьи до неузнаваемости меняют игру при помощи модов. Minecraft обладает неисчерпаемой реиграбельностью — и это дорогого стоит.