Представлены три новых персонажа Genshin Impact

Разработчики Genshin Impact официально анонсировали трёх играбельных персонажей. Скорее всего, они появятся уже в версии 4.0, релиз которой намечен на середину августа.

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Лини — знаменитый иллюзионист из Кур-де-ля-Фонтейна, добрый и надёжный за пределами сцены. Персонаж будет владеть стихией пиро.

HoYoverse

Во время представлений Лини будет помогать его сестра Линетт. Ассистенке малоинтересны овации и цветы, она скромна и безразлична к происходящему вокруг. Стихия — анемо (сила воздуха).

HoYoverse

Третьим новым персонажем стал водолаз Фремине, младший брат Лини и Линетт. Он не любит быть в центре внимания, желая укрыться в любимом море. Герой будет крио-мечником.

HoYoverse