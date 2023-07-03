Для занимающихся киберспортом военнообязанных предлагают создать отдельные спортроты

"Мы выступили с инициативой не только с отсрочкой для киберспортсменов, но и с инициативой создания специализированных подразделений для киберспортсменов, - отметил он. - Спортроты - это роты, где люди несут службу, но и продолжают соревноваться. А я говорил про то, что у всех киберспортсменов развита мелкая моторика, большинство киберспортсменов прекрасно умеют управлять дистанционно объектами, и это легко трансформируется в управление современной беспилотной техникой. То есть это не только специалисты по дронам, а можно посадить игрока в Dota, он очень легко и быстро научится".