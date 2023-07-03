Китайскую команду могут снять с Bali Major по Dota 2 за использование бага

Китайскую команду Azure Ray обвинили в использовании запрещённого бага во время матча групповой стадии Bali Major 2023 по Dota 2.

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Сообщается, что коллектив в игре против nouns использовал игровую уязвимость со Смотрителями — на них можно нажать даже в тумане войны, чтобы узнать, захвачен ли он вражеской командой или нет.

Организаторы в соцсетях заявили о том, что результат матча может быть пересмотрен, и коллективу засчитают техническое поражение на карте. В этом случае Azure Ray потеряет шансы выйти в плей-офф и покинет турнир.