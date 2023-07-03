Продажи Final Fantasy 16 в Британии упали на 78% — лидирует Zelda: Tears of the Kingdom
Final Fantasy 16 продержалась всего неделю в лидерах британского розничного чарта. Продажи новинки от Square Enix упали на 78%, после чего на первое место вновь вырвалась The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Удивительно, но продажи эксклюзива для Nintendo Switch выросли на 18% спустя почти два месяца после релиза.
При этом аналитики отмечают, что Final Fantasy 16 продаётся куда лучше в цифре, а продажи розничных копий игры в стране составили лишь 44% от общего тиража. Что касается других игр, то симулятор реслинга AEW: Fight Forever стартовал на третьем месте, а Story of Seasons: A Wonderful Life — с седьмого.
Чарт розничных продаж в Британии с 26 июня по 1 июля
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
- Final Fantasy 16.
- AEW: Fight Forever.
- God of War Ragnarok.
- Mario Kart 8: Deluxe.
- FIFA 23.
- Story of Seasons: A Wonderful Life.
- Hogwarts Legacy.
- Call of Duty: Modern Warfare 2.
- Sonic Origins Plus.
Срочная новость
Обзор иноСМИ: разочарование Запада в Украине и угроза для членства Швеции в НАТОВ мире32 минуты назад13
Чемпионат.com: главные новости