Продажи Final Fantasy 16 в Британии упали на 78%

Final Fantasy 16 продержалась всего неделю в лидерах британского розничного чарта. Продажи новинки от Square Enix упали на 78%, после чего на первое место вновь вырвалась The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Удивительно, но продажи эксклюзива для Nintendo Switch выросли на 18% спустя почти два месяца после релиза.