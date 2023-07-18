5 настольных игр для поездок на природу

Настольные игры хорошо скрашивают вечера не только на столе: они также могут стать прекрасными спутниками в поездках на природу. Если вы подумываете, какую игру можно взять с собой на отдых, то мы составили список из пяти прекрасных кандидатов на любой вкус.

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«Улей. Дорожная версия»

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«Улей» в каком-то смысле можно назвать шахматами про насекомых: два роя пытаются защитить свою королеву-пчелу и окружить вражескую. Как и в шахматах, в распоряжении каждого игрока есть набор разных юнитов, каждый из которых обладает своими особенностями. Пауки могут быстро обходить соперника с флангов, жуки ломают линию обороны, перелезая через вражеских насекомых, комары имитируют чужие способности… Иными словами, простора для тактики в «Улье» много, но вся игра помещается в аккуратный тканый мешочек. Ее не всегда легко найти в продаже, но если вы сможете, то покупка идеально подойдет для игры на природе.

Мосигра

Azul mini

«Азул» — один из самых популярных настольных абстрактов последних лет; дебют первой игры положил начало целой серии, причем каждая часть в той или иной мере стоит внимания. Однако большинство критиков сходится во мнении, что первая все-таки была лучшей — и совсем недавно издательство «Звезда» выпустило дорожную версию коробки. Она различается от большой только размерами: кусочки мозаики гораздо меньше, а на планшетах игроков появились накладки, чтобы выкладывать рисунок было удобнее.

Звезда

Similo

Серия Similo отлично подойдет поклонникам игр на ассоциации, которым хочется получить интересную игру, не тратя много времени на изучение правил. Игрок всего лишь должен указать товарищам на одного из 12 персонажей, разыгрывая карты из руки… Но это не так просто, как можно подумать: ведущий может лишь говорить, похож ли загаданный персонаж на разыгранную карту или нет. Механики Similo без труда поймет и ребенок; кроме того, каждая игра серии предлагает свою тематику — от мифологии до истории, животных и сказок.

BoardGameGeek

«Длина Волны»

«Длина Волны» — без пяти минут универсальная игра для вечеринок, которая хорошо пойдет практически в любой компании. Она тоже завязана на ассоциации, но по иному принципу: ведущему предстоит выдавать подсказки по принципу «горячо-холодно». Например… Гавайская пицца — это преступление против человечества или нет? Майонез — это соус или гарнир? Можно ли считать хот-дог сэндвичем? Вопросы порой нелепые, но рассуждения отгадывающих гарантированно будут еще смешнее.

BoardGameGeek

«Путь лепестка»

Наконец, «Путь лепестка» — компактная, но весьма напряженная игра на блеф, где игроки пытаются завоевать симпатии очаровательных гейш. Каждая из них предпочитает свой тип подарков, но количество соответствующих карт в колоде ограничено — и распределить их между девушками можно лишь строго определенными способами. Правила «Пути лепестка» не заставят долго ломать голову, однако механики предоставляют впечатляющий простор для блефа, расчета и неожиданных ходов.