Выход ремастера ARK: Survival Evolved перенесли

Ремастер ARK: Survival Evolved выйдет в октябре — игра будет стоить дешевле
Разработчики сурвайвала ARK: Survival Evolved из студии Wildcard объявили о переносе ремастера игры. Изначально обновлённая версия проекта должна была выйти в августе, но из-за трудностей работы с движком Unreal Engine 5 было принято решение отложить релиз до октября.
Примечательно, что продавать ремастер будут по сниженной цене. Сначала за него хотели просить среднюю полную стоимость всех крупных игр — $ 60, но тайтл будут продавать за $ 45, а с учётом стартовой скидки цена и вовсе составит $ 40.
Ремастированная версия игры выйдет в раннем доступе, а полноценный релиз стоит ждать в конце 2024 года.
ARK: Survival Evolved — популярный сурвайвал с динозаврами, вышедший ещё в 2017 году. Игра доступна на всех платформах.
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