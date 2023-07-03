Выход ремастера ARK: Survival Evolved перенесли

Разработчики сурвайвала ARK: Survival Evolved из студии Wildcard объявили о переносе ремастера игры. Изначально обновлённая версия проекта должна была выйти в августе, но из-за трудностей работы с движком Unreal Engine 5 было принято решение отложить релиз до октября.

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Примечательно, что продавать ремастер будут по сниженной цене. Сначала за него хотели просить среднюю полную стоимость всех крупных игр — $ 60, но тайтл будут продавать за $ 45, а с учётом стартовой скидки цена и вовсе составит $ 40.

Ремастированная версия игры выйдет в раннем доступе, а полноценный релиз стоит ждать в конце 2024 года.