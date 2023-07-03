Тим Шейфер прокомментировал слухи о разработке Psychonauts 3

В конце мая мы рассказывали о том, как сообщение одного из подразделений Xbox заставило некоторых фанатов поверить в существование продолжения Psychonauts 2.

© Скриншот

Однако, по словам самого создателя серии Тима Шейфера, сейчас Double Fine не занимается разработкой Psychonauts 3.

При этом в настоящее время студия находится в состоянии, которое можно описать как «за закрытыми дверями Вилли Вонки». Скоро она может открыть эти самые двери «и причинить много вреда многим детям — прямо как Вилли Вонка».

Уже в 2021 году стало известно, что Double Fine работает над несколькими новыми играми. А в прошлом году Шейфер рассказывал о том, что он заинтересован в создании новой оригинальной игры, а не Psychonauts 3. Напомним также, что Double Fine является частью Xbox Games Studios, так что следующий проект студии вполне может выйти в Xbox Game Pass.