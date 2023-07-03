Определена «народная видеокарта» среди геймеров

Американская компания Valve, владелец цифрового магазина игр Steam, сообщила, что типичный пользователь сервиса владеет компьютером с видеокартой GeForce GTX 1650 от Nvidia. Об этом говорится в опубликованной статистике на сайте компании.

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По данным Steam, «народным компьютером» является устройство с 16 ГБ оперативной памяти, шестиядерным процессором Intel с 2,3-2,69 ГГц и видеокартой Nvidia GeForce GTX 1650, а монитор имеет разрешение в 1080p.

В тройку лидеров также входят Nvidia GeForce RTX 3060 (4,60%) и «легендарная» Nvidia GeForce GTX 1060 (4,45%), занявшие второе и третье места соответственно. Долгое время GTX 1060 лидировала в рейтинге.

Согласно ежемесячному докладу, число пользователей операционной системы Windows 11 продолжает увеличиваться, но незначительно. В июне Windows 10 по-прежнему доминировала среди пользователей Steam — 59,43% против 35,75% у Windows 11.