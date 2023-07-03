Создатели «Атаки титанов» и «Семьи шпиона» выпустят аниме по «Отряду самоубийц»

Японская студия WIT Studio объявила о работе над аниме-сериалом по «Отряду самоубийц» из комиксов и фильмов DC. Авторы выпустили первый тизер, в котором можно увидеть Харли Квинн, Джокера и некоторых других героев. Сценаристами шоу выступят Таппей Нагацуки и Эйдзи Умехара, известные по работе над мультсериалом «Виви: Песнь флюоритового глаза».

© WARNER BROS.

Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Судя по всему, Warner Bros. делает большую ставку на проект, поскольку за него отвечает одна из самых известных и опытных анимационных команд в Японии. Ранее WIT Studio работала над первыми тремя сезонами «Атаки титанов», первым сезоном «Саги о Винланде» и «Семьёй шпиона» для Netflix.