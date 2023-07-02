На Twitch побили рекорд по одновременному просмотру стрима

Испанский стример Ибай Льянос, который ранее удерживал рекорд по количеству одновременных зрителей на Twitch, побил своё достижение, набрав 3,4 млн одновременных просмотров боксёрского турнира La Velada. Это новый рекорд платформы.

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Многие топовые стримеры собирают десятки и сотни тысяч зрителей во время стримов, но редко можно увидеть, как они набирают миллионы одновременных просмотров. Такие показатели традиционно легче достигаются на YouTube, где любой пользователь может посмотреть видео в любое время. Привлечение более 3 миллионов одновременных пользователей равноценно довольно успешной телевизионной трансляции, особенно в 2023 году.