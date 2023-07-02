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Первую Red Dead Redemption действительно переиздадут — инсайдер

Бывший редактор IGN и известный инсайдер Колин Мориарти подтвердил, что переиздание первой Red Dead Redemption действительно в работе. По его словам, Rockstar давно планировала выпустить переосмысление нашумевшего игрового вестерна, но компания откладывала его премьеру, выдав разработчикам время на шлифовку, чтобы в итоге вышел качественный по всем понятиям проект.

Первую Red Dead Redemption действительно переиздадут — инсайдер
© ROCKSTAR GAMES

При этом до сих пор точно неясно, будет ли это ремейк или ремастер. По словам Мориарти, он лично видел доказательство существования переиздания первой Red Dead Redemption.

Я видел подтверждение того, что это реально. Не думаю, что вам нужно это подтверждение, но кое-кто связался со мной и показал мне кое-что, что окончательно доказывает, что эта игра точно увидит свет.

Он уверен, что ремейк или ремастер точно будет анонсирован в августе этого года.

Объявление прозвучит примерно в августе. Южнокорейская рейтинговая комиссия не просто так выдаёт играм рейтинги.

Южная Корея совсем недавно выдала возрастной рейтинг первой Red Dead Redemption. Оригинальная игра вышла на Xbox 360 и PS3 в 2010 году. С тех пор её так и не выпустили на ПК, а консольные версии не получали даже ремастеров. Фанаты давно просят Rockstar о переиздании или ремейке этого вестерна.

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