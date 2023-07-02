В Сеть слили возможную дату выхода переиздания Red Dead Redemption
Бывший редактор издания IGN Колин Мориарти подтвердил существование ремастера Red Dead Redemption. Он не исключает, что анонс состоится в августе, а релиз cтоит ожидать до конца 2023 года.
По его словам, информация об отмене проекта на фоне провала GTA: The Definitive Edition была ложной. Однако студии выделили больше времени и ресурсов, чтобы катастрофа не повторилась. Я могу сказать, что видел подтверждение реального существования игры.
Я не думаю, что вам нужно это доказывать, но у меня есть человек, который связался со мной и показал мне кое-что. Игра точно будет выпущена. Возможно, даже не за горами анонс, возможно, в августе. Южнокорейский рейтинговый совет никогда просто так не выдает рейтинги.
По слухам, Red Dead Redemption получила рейтинговый идентификатор CC-NV-230615-001, что означает лишь то, что о версии для ПК вновь не может быть и речи. Официально о разработке обновленной версии Red Dead Redemption пока не сообщалось.