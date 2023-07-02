В Сеть слили возможную дату выхода переиздания Red Dead Redemption

Я не думаю, что вам нужно это доказывать, но у меня есть человек, который связался со мной и показал мне кое-что. Игра точно будет выпущена. Возможно, даже не за горами анонс, возможно, в августе. Южнокорейский рейтинговый совет никогда просто так не выдает рейтинги.