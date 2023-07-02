Названа дата выхода новой части Call of Duty — она называется Modern Warfare 3
Разработчики Call of Duty ежегодно радуют геймеров новыми релизами. 2023-й — не исключение. Фанатов серии вновь ждет новая часть.
Серия слушаний Microsoft против Федеральной торговой комиссии в суде смогла приоткрыть завесу тайны предстоящей Call of Duty: Modern Warfare 3.
Судья Жаклин Кортон, курирующая слушания, случайно раскрыла дату выхода Call of Duty: Modern Warfare 3. Релиз игры состоится уже 10 ноября 2023 года.
Modern Warfare 3 — новая игра и полноценное продолжение Modern Warfare 2. Она будет включать в себя кампанию, мультиплеер и бонус в виде зомби-режима.
Новые части Call of Duty традиционно выходят ежегодно в осенне-зимние периоды, однако ранее точной даты выхода предстоящей части не сообщалось.