Авторы Homeworld 3 похвастались внешним видом и звучанием игры

В конце мая студия Blackbird Interactive и издательство Gearbox Publishing заявили, что хотят доработать и отполировать стратегию в реальном времени Homeworld 3, для чего отложили её релиз. А теперь разработчики выпустили несколько видороликов, в которых продемонстрировали, какое качество является их целью.

© Скриншот Homeworld 3

Первое видео посвятили сюжетным сценам. В то время как в предыдущих частях они состояли из статичных двухмерных сцен, в новой Homeworld нас ждут кинематографичные ролики с реалистичными персонажами.

В Homeworld 3 будет система диалогов, которая оживит космические сражения и создаст должную атмосферу. У каждого корабля будет два «голоса»: один из них будет сообщать важную информацию, его мы услышим вне зависимости от расстояния. А при приближении станут слышны «необязательные» разговоры между командами звездолётов.

Разработчики также продемонстрировали, как используют возможности движка Unreal Engine 4 для создания космических пейзажей. В частности, нам показали систему создания туманов: в них мы сможем в случае опасности укрыть свои корабли.