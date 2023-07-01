Стали известны подробности ремейка игры про пиратов

Французская компания Ubisoft запустила разработку ремейка популярной игры про пиратов Assassin's Creed IV Black Flag, одной из самых запоминающихся частей серии. Об этом сообщает портал Kotaku со ссылкой на собственные источники в студии.

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«Ремейк игры 2013 года для PlayStation 3 и Xbox 360 все еще находится на самых ранних стадиях и не будет завершен к минимум несколько лет», — отметил один из источников. Ожидается, что новинка выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

По данным инсайдеров, разработчики из Ubisoft Singapore, одной из студий, которая участвовала в создании оригинальной игры, будет активно участвовать и в создании ремейка. Представитель Ubisoft отказался от комментариев.

Источники не смогли уточнить, будет ли игра обычным ремейком с сохранением всех геймплейных элементов оригинала или ремейк Black Flag получит более открытый мир с элементами ролевых игр, таких как Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey.

Журналисты отметили, что другая игра про пиратов от Ubisoft под названием Skull and Bones до сих пор находится в разработке. По версии источников, проект с 2017 года находится в активной работе, но авторы все еще не уверены в том, что игра когда-либо выйдет.