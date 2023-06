Стала известна чистая прибыль The Last of Us 2 и Horizon: Forbidden West

Постапокалиптические игровые блокбастеры The Last of Us 2 и Horizon: Forbidden West заработали для Sony примерно по $ 300 млн каждая. Имеется в виду чистая прибыль, а не выручка, часть суммы с которой обычно покрывает затраты на маркетинг, оплату выпуска игр на дисках и на другие расходы.

Ранее стали известны бюджеты этих двух игровых блокбастеров. На разработку The Last of Us 2 ушло $ 220 млн, а создание Horizon Forbidden West обошлась Sony в $ 212 млн. О стоимости разработки этих AAA-игр и их чистой прибыли стало известно благодаря документам, которые всплыли в результате слушаний между Microsoft и Федеральной торговой комиссией США (FTC).