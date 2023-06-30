Продажи видеокарты GeForce RTX 4060 стартовали в России

На днях состоялся мировой релиз видеокарты GeForce RTX 4060. СМИ она разочаровала, а в Digital Foundry сравнили её с видеокартами прошлых поколений. В любом случае, теперь продажи начались и в России.

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На данный момент страница устройства доступна в магазине «Ситилинк». От производителя GIGABYTE продаётся два варианта: цены начинаются от 39650 рублей. В США рекомендуемая цена начинается от 299 долларов.