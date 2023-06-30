Roblox не выпустили на PlayStation из-за боязни эксплуатации детей

Roblox до сих пор не добралась до консолей PlaySation. Потому что руководство Sony опасается, что популярная игровая платформа будет эксплуатировать детей. Как именно, не уточняется. Но глава корпорации Джим Райан не исключает, что тайтл всё же может появиться на игровых платформах Sony.

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Так сложилось, что PlayStation всегда пользовалось много детей. По этой причине мы вели себя очень осторожно в отношении контента, который потенциально может привести к их эксплуатации.