Где найти винтовку в Sons of the Forest: инструкция

Недавно Sons of the Forest получила очередное обновление, которое добавило в игру ряд новых предметов — в том числе огнестрельную винтовку. Да, теперь на острове можно отыскать на одно оружие больше, и оно гарантированно пригодится в битве против каннибалов. Портал PC Gamer рассказал, как найти новую винтовку в Sons of the Forest.