Где найти винтовку в Sons of the Forest: инструкция

Недавно Sons of the Forest получила очередное обновление, которое добавило в игру ряд новых предметов — в том числе огнестрельную винтовку. Да, теперь на острове можно отыскать на одно оружие больше, и оно гарантированно пригодится в битве против каннибалов. Портал PC Gamer рассказал, как найти новую винтовку в Sons of the Forest.

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Для того, чтобы отыскать оружие, вам предстоит спуститься в одну из множества пещер и проплыть под водой — без кислородной маски ничего не получится. Нужная пещера находится на востоке от заснеженного региона в центре карты, прямо на краю большого озера.

Добравшись до пещеры, продолжайте двигаться вглубь, пока не найдете небольшой участок глубокой воды. Сама по себе пещера довольно большая, но для того, чтобы найти это местечко, просто спускайтесь вглубь. Проплывите по длинному затопленному тоннелю — на суше на другой стороне прохода вы найдете труп, прислоненный к стене пещеры. Держите эту стену справа от себя и двигайтесь вперед.