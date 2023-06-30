Свежее событие Hunt: Showdown подняло пиковый онлайн на новую высоту

В Hunt: Showdown недавно стартовало событие Tide of Shadows, где игрокам нужно охотиться на огромного древнего аллигатора. Мероприятие поставило свежий рекорд пикового онлайна в Steam — он перевалил за 45 тысяч человек.

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Ранее рекордные показатели держались в области 20 тысяч, поэтому свежее событие можно назвать самым успешным в истории шутера. Авторы в ответ поблагодарили игроков, которые помогли им достичь подобной вершины.