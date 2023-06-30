Свежее событие Hunt: Showdown подняло пиковый онлайн на новую высоту
В Hunt: Showdown недавно стартовало событие Tide of Shadows, где игрокам нужно охотиться на огромного древнего аллигатора. Мероприятие поставило свежий рекорд пикового онлайна в Steam — он перевалил за 45 тысяч человек.
Ранее рекордные показатели держались в области 20 тысяч, поэтому свежее событие можно назвать самым успешным в истории шутера. Авторы в ответ поблагодарили игроков, которые помогли им достичь подобной вершины.
В рамках мероприятия, которое проходит до 23 августа, пользователей ещё ждёт свежий боевой пропуск, легендарный охотник, дополнительное оружие, пакты и награды. Кроме того, добавили и свежие погодные условия (ливень с грозой).