GeForce RTX 4060 сравнили с прошлым поколением видеокарт и PlayStation 5

Новую видеокарту GeForce RTX 4060 успели оценить СМИ и остались не в восторге. А в Digital Foundry, например, провели сравнение новинки с PlayStation 5, GeForce RTX 3060 и другими видеокартами прошлого поколения.

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Для показа мощностей новинки выбрали режим RTX «перегрузки» в Cyberpunk 2077 на RTX 4060 поддерживает разрешение 1080p со средней частотой кадров в 58 FPS.

Но в сравнении оказалось, что AMD Radeon RX 7600 практически не уступает RTX 4060. Новинка намного мощнее лишь в DLSS и трассировке лучей. Что касается видеокарты Intel ARC A750, то она тоже показывает себя хорошо, но страдает от проблем с программной частью — тут Nvidia также уходит вперёд.

Кроме того, RTX 4060 сравнили с PlayStation 5 в нескольких играх: Control, Metro: Exodus. Как ни странно, консоль зачастую показывает в них лучшую производительность на примерно одинаковых настройках.

Также RTX 4060 сравнили с предыдущими поколениями GeForce: RTX 3060, RTX 2060 и GTX 1060. Разбор проводили в Returnal, Dying Light 2: Stay Human и Warhammer 40,000: Darktide в разрешении 1080p с включёнными DLSS и трассировкой лучей.