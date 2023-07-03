Лучшие игры на кнопочный телефон: подборка ретро-игр

Мобильные игры прошли долгий путь от примитивных проектов на Java до блокбастеров, способных составить конкуренцию компьютерным и консольным релизам. Однако это не значит, что старые игры не заслуживают внимания — совсем наоборот. Они могут послужить не только неплохим экскурсом в историю, но и развлечением для владельцев слабых устройств. Мы выбрали пять отличных примеров.

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Gravity Defied

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Gravity Defied — один из первых прародителей современного поджанра rage games, популярного среди Twitch-стримеров. Геймеры, выросшие в начале 2000-х, наверняка прекрасно помнят бесконечно белые пейзажи, угловатые зеленые «горы» и схематичный мотоцикл, который никак не хочет взбираться на горку. Заезды на время по сложнейшим трассам завлекли тысячи игроков, и даже сейчас Gravity Defied не ощущается устаревшей.

Plants vs Zombies

Plants vs Zombies в свое время была настоящим феноменом: стратегией в жанре tower defense, которая смогла привлечь две диаметрально противоположных аудитории — и казуальных геймеров, и харкдорных поклонников видеоигр. Никакого фэнтези, непонятного сюжета или нагромождения терминов: только лужайка, нашествие смешных зомби и боевые растения. Plants vs Zombies обладает поразительной способностью регулярно встряхивать геймплей: каждый раз, когда кажется, что игра начинает немного повторяться, она подкидывает что-нибудь новенькое. Например, защиту заднего двора с бассейном, где цветы надо растить на кувшинках, или ночную оборону, где цветы уступают место грибам.

Steam

Temple Run

Прадедушка современных раннеров и, пожалуй, одна из важнейших мобильных игр в истории индустрии. Со времен оригинального релиза Temple Run жанр продвинулся далеко вперед, но классическая игра по-прежнему заслуживает внимания: механики ни капли не состарились. Бежать по бесконечному храму, уклоняясь от препятствий на пути, по-прежнему интересно.

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Flappy Bird

Flappy Bird — самая скандально известная мобильная игра десятилетия. Она вышла в 2013 году, никто не знал о ней до 2014-го, после чего маленький платформер про птичку взорвался и стал интернет-сенсацией. Простые игроки забрасывали проект негативными отзывами за бесчеловечно высокую сложность, критики называли ее «наркотиком», игровые блогеры выкладывали сотни роликов-реакций на YouTube… Пока сам разработчик внезапно не удалил Flappy Bird из цифровых магазинов. Сценарий для голливудского байопика прямо пишет сам себя.

Flappy Bird

Cut the Rope

Наконец, Cut the Rope — реликт золотой эпохи мобильных головоломок, когда разработчики только начинали осваивать азы монетизации и не воспринимали телефоны как платформу для каких-то «серьезных» проектов. Тогда верхом амбиций множества студий были простые, но увлекательные игры — и Cut the Rope отвечала всем требованиям. Незамысловатая, милая, порой хитроумная головоломка о конфетках, веревках, пузырях и вредных пауках. Несложно понять, почему она стала одним из главных коммерческих хитов 2010-х.