Лучшие игры на кнопочный телефон: подборка ретро-игр
Мобильные игры прошли долгий путь от примитивных проектов на Java до блокбастеров, способных составить конкуренцию компьютерным и консольным релизам. Однако это не значит, что старые игры не заслуживают внимания — совсем наоборот. Они могут послужить не только неплохим экскурсом в историю, но и развлечением для владельцев слабых устройств. Мы выбрали пять отличных примеров.
Gravity Defied
Gravity Defied — один из первых прародителей современного поджанра rage games, популярного среди Twitch-стримеров. Геймеры, выросшие в начале 2000-х, наверняка прекрасно помнят бесконечно белые пейзажи, угловатые зеленые «горы» и схематичный мотоцикл, который никак не хочет взбираться на горку. Заезды на время по сложнейшим трассам завлекли тысячи игроков, и даже сейчас Gravity Defied не ощущается устаревшей.
Plants vs Zombies
Plants vs Zombies в свое время была настоящим феноменом: стратегией в жанре tower defense, которая смогла привлечь две диаметрально противоположных аудитории — и казуальных геймеров, и харкдорных поклонников видеоигр. Никакого фэнтези, непонятного сюжета или нагромождения терминов: только лужайка, нашествие смешных зомби и боевые растения. Plants vs Zombies обладает поразительной способностью регулярно встряхивать геймплей: каждый раз, когда кажется, что игра начинает немного повторяться, она подкидывает что-нибудь новенькое. Например, защиту заднего двора с бассейном, где цветы надо растить на кувшинках, или ночную оборону, где цветы уступают место грибам.
Temple Run
Прадедушка современных раннеров и, пожалуй, одна из важнейших мобильных игр в истории индустрии. Со времен оригинального релиза Temple Run жанр продвинулся далеко вперед, но классическая игра по-прежнему заслуживает внимания: механики ни капли не состарились. Бежать по бесконечному храму, уклоняясь от препятствий на пути, по-прежнему интересно.
Flappy Bird
Flappy Bird — самая скандально известная мобильная игра десятилетия. Она вышла в 2013 году, никто не знал о ней до 2014-го, после чего маленький платформер про птичку взорвался и стал интернет-сенсацией. Простые игроки забрасывали проект негативными отзывами за бесчеловечно высокую сложность, критики называли ее «наркотиком», игровые блогеры выкладывали сотни роликов-реакций на YouTube… Пока сам разработчик внезапно не удалил Flappy Bird из цифровых магазинов. Сценарий для голливудского байопика прямо пишет сам себя.
Cut the Rope
Наконец, Cut the Rope — реликт золотой эпохи мобильных головоломок, когда разработчики только начинали осваивать азы монетизации и не воспринимали телефоны как платформу для каких-то «серьезных» проектов. Тогда верхом амбиций множества студий были простые, но увлекательные игры — и Cut the Rope отвечала всем требованиям. Незамысловатая, милая, порой хитроумная головоломка о конфетках, веревках, пузырях и вредных пауках. Несложно понять, почему она стала одним из главных коммерческих хитов 2010-х.